《戰地1》今日免費提供多人模式地圖「決裂」 新模式即將到來北京新浪網 (2018-04-21 14:23)
這個新地圖將面向所有擁有《戰地1》遊戲的玩家，即使沒有購買任何DLC也能玩到新內容。「決裂」原本是去年3月發佈的首款資料片「誓死堅守」其中的一張多人地圖 。幾個月之後，玩家還能免費遊玩該資料片另一張地圖會收到另一張地圖「蘇瓦松」。
除此之外，一個叫為「Shock Operations」的全新模式將在6月份上線，準確日期尚未公佈。該模式將支持40名玩家共同遊玩，並可使用多張已推出的多人地圖。
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