（中央社記者劉得倉曼谷21日專電）世界羽球聯盟湯優盃比賽5月20日起在泰國舉行，台灣戴資穎和周天成等單打和多組雙打好手將前來參賽，爭取獎牌。



2018世界羽球聯盟湯優盃比賽（Total BWF Thomas and Uber Cups Championships）5月20至27日在泰國暖武里省的IMPACT ARENA舉行，由台灣羽球好手組成的中華台北代表隊將前來參賽，包括女單好手戴資穎和白馭珀，男單的周天成和王子維，以及男、女雙打和混合雙打各3組好手前來爭取團體獎牌。



這一場比賽分成男子團體的「湯姆斯盃」和女子團體的「優霸盃」兩大賽事，中華隊男子在湯姆斯盃被分到C組與日本、德國和香港同組，至於優霸盃中華隊女子則在B組與泰國、德國和香港同組，共有18個國家代表隊參賽。



泰國女將拉差諾（Ratchanok Intanon）等好手也將參賽，主辦單位表示，門票銷售情況良好，想要觀賞比賽的民眾可預先購票，為選手加油。（編輯：陳俊碩）1070421