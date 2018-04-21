紅襪又轟滿貫砲 8連勝戰績獨走大聯盟中央社 (2018-04-21 13:59)
（中央社記者尹俊傑紐約21日專電）美國職棒MLB波士頓紅襪隊近況火熱，20日靠著莫蘭6局上轟出打破僵局的滿貫砲，以7比3擊敗奧克蘭運動家隊，拿下8連勝。紅襪隊台灣野手林子偉連兩戰未上陣。
紅襪近12場比賽，共轟出5發滿貫砲。8連勝後，紅襪本季戰績推進至17勝2敗，獨走大聯盟，持續刷新118年隊史最佳開季戰績紀錄。
林子偉18日對洛杉磯天使隊先發，3個打數未擊出安打，吞下2次三振，隔天整場未上陣。他20日客場出征奧克蘭，依舊未登場亮相，本季登上大聯盟後，首次連兩場坐板凳。
這兩場比賽，紅襪都由近期打擊回溫的何特（Brock Holt）擔任先發游擊手。何特此役4個打數擊出1支安打，連5場比賽有安打。
去年17勝的紅襪左投帕莫蘭茲（Drew Pomeranz）本季首度先發，剛從傷兵名單歸隊的他1局下遭遇亂流，失掉3分。所幸紅襪打線幫忙，第7棒布萊德雷（Jackie Bradley Jr.）2局上敲出中右外野方向3分砲，追平比數。
兩隊一路僵持到6局上，紅襪第4棒莫蘭（Mitch Moreland）稱職扮演清道夫角色，在滿壘情況下敲出中右外野方向全壘打，助紅襪7比3超前，並領先至終場。
紅襪開季戰績亮眼，打線優異的適時一擊能力是關鍵。去年紅襪整季未敲出滿貫砲，本季打線脫胎換骨，前19場比賽就轟出5發滿貫砲，傲視全大聯盟。（編輯：陳俊碩）1070421
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