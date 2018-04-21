（中央社記者田裕斌台北2018年4月21日電）美國升息3至4次已是市場普遍共識，壽險業雖然喜迎升息利多，但新台幣升值不升息，卻又造成台美利差持續擴大，成為今年獲利的大變數。



包括國泰人壽、富邦人壽及新光人壽今年第1季獲利超過新台幣360億元，成為金融業獲利的最大動能，不過去年第1季新台幣匯率強升7%造成嚴重匯損記憶猶新，今年第1季新台幣升值幅度僅約2%，還在壽險業可控制範圍之內，加上資本市場表現亮眼，資本利得入袋也有效提振獲利表現。



對壽險業而言，今年獲利變數除了新台幣會不會續升，甚至挑戰28.5元的「彭淮南防線」，台美利差的持續擴大，也讓為保護海外投資部位的避險成本節節升高。



根據保險事業發展中心統計，截至去年底，壽險業海外投資金額約新台幣14.4兆元，且因為海外投資報酬率遠高於國內投資，金額逐月提高，過去壽險業避險成本多以1%做為內部目標，今年壽險業者推估，要守住這個目標難度比去年還高。



壽險業最常用的外匯避險工具，包括換匯(Swap)、無本金遠期外匯交易(NDF)及一籃子貨幣避險；其中，最主要的Swap與台美利差息息相關，利差愈大、Swap的成本愈高，即使想改承作NDF，也會因為市場對匯率波動預期加深，成本也降不下來。



至於一籃子貨幣避險則是挑選3到5種跟新台幣走勢呈正相關的貨幣，例如韓元、星幣等等，以持有這些貨幣的債券、現金或透過這些貨幣的NDF進行避險，不過這與各壽險業內部對匯率的研判有關，可能出現操作虧損。



壽險業者指出，海外投資金額的規模讓避險成為必要配備，但台美利差持續擴大，讓最低成本的Swap成本墊高，若美國持續升息但台灣央行按兵不動，壽險業的成本壓力將愈來愈重。