中油百處加油站22日送2萬株樹苗 贈完為止中央社 (2018-04-21 13:37)
（中央社記者朱則瑋台北2018年4月21日電）中油響應世界地球日，明天上午9時起在全台100處直營加油站贈2萬株樹苗，只要在指定加油站加油、或持4月中油加油發票5張，或收集5個廢電池就可換，贈完為止，每人限領一株。
中油今天發布新聞稿指出，鼓勵民眾多種樹，活動預計推廣植栽2萬株，兌換樹苗方式有3種，第一種方式是當日在指定加油站加油，持不限金額發票一張；第二種是自行收集不限金額4月中油加油發票5張；第三種方式是收集5個廢電池，民眾可擇一前往各活動地點兌換。
中油今年贈送的樹苗以易栽培且較受民眾喜愛的苗木，包括袖珍椰子、絨葉鳳梨、長壽花、羅漢松及桂花。
贈苗站等相關資訊，民眾可在中油官網查詢。（編輯：李明宗）
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