（中央社洛杉磯20日綜合外電報導）美國職棒MLB當紅「二刀流」球星大谷翔平前一場比賽安打掛零、吞下3次三振之後，今天對舊金山巨人之戰，單場敲出2支一壘安打，迅速擺脫小低潮。



洛杉磯天使前3戰遭波士頓紅襪橫掃之後，今天在主場展開與舊金山巨人的3連戰。大谷翔平擔任第6棒指定打擊。



這是大谷以打者身分登場的第10場比賽，前一場對紅襪4打數0安打，本季唯一先發沒有敲安打的一戰。



大谷翔平2局下面對巨人右投手薩瑪吉亞（Jeff Samardzija），敲出全隊第一支安打。接下來2次打擊，大谷分別在4局下、6局下敲出外野飛球出局。



9局下天使1比8落後的局面，大谷率先上場打擊，敲出個人這場比賽的第2支安打，站上一壘。但隊友沒有後續攻勢，終場天使1比8輸球，7連勝之後吞下4連敗。（譯者：林宏翰/核稿：張曉雯）1070421