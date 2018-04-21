新《戰神》發售收到同行祝福 眾多遊戲廠商發來賀電北京新浪網 (2018-04-21 13:30)
新《戰神》發售後同媒體評價一樣在玩家群體中博得了一片讚譽之聲，作為今年遊戲圈的超級大作之一，也收到了來自同行的祝福，眾多遊戲廠商的發來賀電。像是頑皮狗又亮出了德雷克的舉杯圖，恭喜《戰神》發售。
頑皮狗的副總裁單獨發推，＠了《戰神》的製作人，大讚遊戲素質，這大概就是英雄相惜吧。
波蘭大廠：
《地平線》官方的賀圖有點意思，怎麼看起來有種一家三口的味道…？
更多相關資訊請關注：戰神4專題
更多相關討論請前往：戰神4論壇
B社和《上古捲軸》官方都為《戰神》的發售發表了由衷的祝福。
Insomniac Games則說出了玩家的心聲，這周末我在幹啥你們都懂得。
BioWare：
刺蝟索尼克官方則把圖片中的奎爺和兒子換成了索尼克&塔爾斯，很用心的祝賀了。
《美職棒 THE SHOW》官方則讓球員拿起了奎爺的大斧，怎麼看起來像是黎明殺機的感覺…
更多相關資訊請關注：戰神4專題
更多相關討論請前往：戰神4論壇
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【CASIO 卡西歐 G-SHOCK 系列】復古風格_雙色錶帶_耐衝擊構
- 【CASIO 卡西歐】優雅氣質_日常生活防水_礦物玻璃__不鏽鋼
- FABIANA FILIPP 深藍色條紋飾美麗諾羊毛針織上衣(100%WOOL)
- 【JELY】愛戀限定 0.50克拉H&A八心八箭完美車工美鑽墜鍊
- 【ViVi Fleurs】暗戀奇蹟皮革時尚腕錶(桃/33mm)
- 【美國 Bushnell 倍視能】Rubicon 350流明 A350L 手提式LED
- 【AS】赫莫爾餐椅(兩入一組)
- 仙杜拉單柄平底煎鍋-28CM(三層鋼)
- 【Ralph Lauren】匹馬棉質V領長袖針織男衫(卡其)
- Charlotte Olympia Kitty 經典天鵝絨貓咪厚底鞋(深紫色)
國外設計師利用虛幻4引擎重製《銀翼殺手》場景【北京新浪網】
篩查三十四萬顆恆星「DNA」幫太陽找「兄妹」【北京新浪網】
《戰地1》大神玩家進行數據挖掘 發現了這些新武器！【北京新浪網】
白金工作室或將面向Switch平台移植《神奇101》【北京新浪網】
前育碧創意總監：今年的在線射擊遊戲都會加入「大逃殺」模式【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》