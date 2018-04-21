新《戰神》發售後同媒體評價一樣在玩家群體中博得了一片讚譽之聲，作為今年遊戲圈的超級大作之一，也收到了來自同行的祝福，眾多遊戲廠商的發來賀電。像是頑皮狗又亮出了德雷克的舉杯圖，恭喜《戰神》發售。

頑皮狗的副總裁單獨發推，＠了《戰神》的製作人，大讚遊戲素質，這大概就是英雄相惜吧。

波蘭大廠：

《地平線》官方的賀圖有點意思，怎麼看起來有種一家三口的味道…？

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B社和《上古捲軸》官方都為《戰神》的發售發表了由衷的祝福。

Insomniac Games則說出了玩家的心聲，這周末我在幹啥你們都懂得。

BioWare：

刺蝟索尼克官方則把圖片中的奎爺和兒子換成了索尼克&塔爾斯，很用心的祝賀了。

《美職棒 THE SHOW》官方則讓球員拿起了奎爺的大斧，怎麼看起來像是黎明殺機的感覺…

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