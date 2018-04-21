《復讎者聯盟3》即將於5月11日內地上映，近日在活動中，蜘蛛俠扮演者湯姆赫蘭德來到了上海進行電影宣傳，他在《復聯3》中的新戰衣「鋼鐵蜘蛛」十分吸睛，Hot Toys在微博上曬出了即將推出的鋼鐵蜘蛛俠1:6比例人偶，帥到沒朋友。

電影中，鋼鐵俠為蜘蛛俠設計了一套鋼鐵蜘蛛戰衣，紅藍配色的設計上加入了更多的金屬元素，科技感十足，背後的金色機械蜘蛛爪更是炫爆，功能+造型完美結合。

據HT介紹，他們為鋼鐵蜘蛛採用了最新的技術，使用了帶有金屬光澤的彈性布料去製作戰衣，再加上滴膠技術處理布料上的細節，最終組裝在一個高約28.5cm，具有30多個可動關節的1:6比例蜘蛛俠專用素體上。

另外，鋼鐵蜘蛛俠人偶的手腕上還有升級版的蛛絲髮射器，背部的4支蜘蛛爪配上了活動關節，可以擺出各種動作。

人偶還附上了三款頭雕，以及蜘蛛俠面罩、多造型手掌和一個《復聯3》地台，整體造型看下來只想讓人大喊買買買。