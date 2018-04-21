日前，《機動戰士高達》與伊勢丹推出的合作款天價夏亞軍裝引髮網友熱議，近日更多高達奢侈周邊相繼出爐，其中一款吉翁主題的皮鞋價格更是達到11萬日元。一起來看看吧！

本次《機動戰士高達》與東京伊勢丹新宿店舉辦的聯合活動「機動戰士高達×伊勢丹 歡迎來到吉翁」將於4月25日開始，屆時會場將展出眾多與《高達》世界相關的新商品，一些合作款奢侈品的價格更是其中的亮點。

首先是下面這款由英國經典品牌TRICKERS打造的吉翁款皮鞋。創立於1829年的TRICKERS曾為英國王室打造鞋靴，今天更是成為享譽世界的知名店鋪。在這款真牛皮鞋上，TRICKERS將吉翁公國的標誌印在醒目的位置，鞋體的鏤空孔也設計得別有創意。價格方面，這款皮鞋售價11萬日元，約合人民幣6430元，可見奢侈程度。

繼皮鞋之後，由Gravevault推出的吉翁男士內褲也值得關注。本款合作款內褲共分為五種造型，並分別印有不同造型的吉翁徽章，售價4800日元，約合人民幣280元。

有著70年歷史的日本傳統品牌「中田工藝」本次帶來了新設計的吉翁款衣架，用厚實的材料凸顯出公國的威嚴主題，並有7000日元（約合410元）和4800日元（約合280元）兩種價位可供選擇。

創立於1995年的飾品品牌PUERTA DEL SOL則推出了新作配飾，包含戒指、項鏈和手鏈，每款飾品的顯著位置都印有吉翁公國的標誌，純銀的材質凸顯出貴族的感覺。其中，戒指還分為純銀款（26000日元，約合1520元）和金銀款（73000日元，約合4270元），緞帶項鏈價格32000日元（約合1870元），普通項鏈23000日元（約合1340元），以及手鏈16500日元（約合960元）。