從種種跡象來看，蘋果的確在準備新的iPhone SE，極有可能會在5月份推出，而且可能就是簡單的一個線上新聞稿發佈就完事的。

據外媒給出的最新消息稱，iPhone SE二代的配件保護套都已經在生產，而這些廠商拿到的所謂核心數據顯示，手機跟現在的版本外形和體積上沒有什麼不同，依然是4英寸屏，同時保留前置Home鍵，支持Touch ID，不過最大的遺憾是，取消了3.5mm耳機介面。

值得一提的是，iPhone SE二代的背部材質，將從之前的金屬變成玻璃，不知道會不會提供無線充電功能（應該是要支持的），同時保留NFC，搭載的是A10處理器。

最後要說的是，蘋果這是決心在iPhone產品線中，完全剔除3.5mm耳機口了。

其實之前歐亞經濟委員會資料庫里的一份監管文件也顯示，蘋果很可能於下個月推出新一代iPhone SE，從這個角度來說的話，售價應該不會有太大的變化。是不是覺得很iPhone SE二代的升級很失望？其實沒必要，因為這款手機蘋果壓根就是搞定印度這樣的市場，而它也已經被邊緣化了。