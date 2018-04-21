惡靈來襲，真人電影《死神》最新預告釋出北京新浪網 (2018-04-21 13:40)
根據久保帶人創作的漫畫作品改編，由佐藤信介執導，福斯蒼汰領銜主演的真人電影《死神（BLEACH）》，日前官方釋出最新預告，惡靈在城市裡橫行，黑崎一護、石田雨龍等人全力對抗。
預告首先介紹了惡靈「虛」是怎樣的存在——會四處吞噬其他活人的靈魂。介紹過後黑騎一護登場，預告中不僅展現了他獨自一人與惡靈戰鬥的畫面，還有朽木露琪亞訓練他的場景。城市中的惡靈越來越多，肆意妄為地吸食著活人的靈魂，阿散井戀次、朽木白哉、石田雨龍等人出現。在視頻的最後，巨大惡靈來襲，城市變為廢墟，所有人全力與之對抗。
《死神》於2001年起在集英社旗下《周刊少年JUMP》上連載，單行本累計發行量突破8600萬冊，現已完結。漫畫講述了一個架空的屍魂界中關於死神的故事。該作數年間已多次進行動畫化和動畫電影化，影片將於2018年7月20在日本上映。
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劉園園，IGN中國動漫影視編輯。目前正在為新番太多，追不過來而苦惱。
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