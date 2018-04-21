土耳其批評美關於土提前選舉的言論「干涉內政」北京新浪網 (2018-04-21 13:34)
原標題：土耳其批評美關於土提前選舉的言論「干涉內政」
新華社安卡拉４月２０日電（記者施春 秦彥洋）土耳其外交部２０日晚間表示，美國國務院發言人就土耳其即將在緊急狀態下提前舉行選舉發表的言論是干涉別國內政，是「不可接受的」。
美國國務院發言人諾爾特近日說，「在緊急狀態下，土耳其難以舉行完全自由、公正和透明的選舉」。針對這一言論，土耳其外交部２０日發表書面聲明說，這是「干涉土耳其的國家意志」，是「不可接受的」。
聲明強調，土耳其實施緊急狀態旨在打擊威脅國家統一和生存的恐怖主義活動。聲明批評一些自稱堅持民主和法治的國家，卻通過發表有偏見的言論，對土耳其持雙重標準。
土耳其總理耶爾德勒姆當天批評美國的這一言論。他說，美國應當先管好自己的事。他說，２０１６年美國總統選舉已過去一年半的時間，但美國國內還在圍繞選舉是否存在「舞弊」「違規」問題爭論不休。
土耳其大國民議會１８日投票通過政府提出的議案，將目前實施的緊急狀態自４月１９日起再延長３個月。２０１６年７月發生未遂軍事政變后，土耳其政府宣布實施緊急狀態並多次延長期限。
土耳其總統埃爾多安１８日宣布，將於６月２４日舉行總統選舉和議會選舉。這比原定２０１９年１１月舉行大選提前了一年多。
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