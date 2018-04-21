▲李昇基（左）太妍與Red Velvet等人今抵台。（圖／記者葉政勳攝、翻攝일간스포츠 , 2018.4.21）

本周末有七組韓星在台辦活動，不少藝人於今（21）日中午抵台，讓桃園機場星光熠熠。而《花遊記》的霸氣孫悟空李昇基與太妍同班機，他身穿鮮紅上衣相當搶眼，決定走一般通道與粉絲相見歡，出場就惹得現場尖叫聲不斷。此外，太妍與師妹Red Velvet則走VIP，BTOB飛往松山機場入境，歌手白娥娟也將於下午登台。

李昇基退伍後主演《花遊記》，飾演孫悟空一角使得名氣大漲，明將在TICC舉辦粉絲見面會的他，今提早抵台做準備，而桃園機場第一航廈接機的粉絲更準備兩大幅劇照海報歡迎他，人氣可見一斑。李昇基今與太妍同班機抵台，但他選擇走一般通道與粉絲相見，並親切的與大家揮手、握手，讓現場尖叫聲連連。

▲南韓男星李昇基來台。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.04.21）

李昇基將於明晚6點在TICC舉辦粉絲見面會，現場仍可購票，主演電影《野蠻公主玩婚記》已在台上映。此外，太妍今晚率師妹Red Velvet，與BTOB、畢書盡齊在南港展覽館開唱，太妍與Red Velvet已抵台，BTOB下午從松山機場入境，皆走VIP通道；22日太妍也將與成員孝淵、SHINee泰民、Ailee在同時間地點開唱，Ailee提早於今下午抵台，泰民、孝淵明分開來；同樣明在台開唱的白娥娟也在今下午登台。

▲南韓男星李昇基來台。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.04.21）

▲南韓男星李昇基來台。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.04.21）

▲南韓男星李昇基來台。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.04.21）

▲南韓男星李昇基來台。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.04.21）

▲南韓男星李昇基來台。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.04.21）

▲南韓男星李昇基來台。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.04.21）