尼可拉斯凱吉宣告息影 自爆有「自我毀滅」傾向NOWnews今日新聞 (2018-04-21 13:46)
尼可拉斯凱吉憑著電影《遠離賭城》，登上奧斯卡影帝寶座，演技雖然早已獲得觀眾認同，但近年來他為了還債不停拍攝爛片，整個身價跌落谷底，就在一片不看好的聲浪中，這位影帝最近表示，自己可能會在3至4年後息影，並退居幕後。
凱吉最近正在波多黎各宣傳獨立動作片《Primal》，表示自己一直想做導演，未來會繼續拍3、4年的電影，然後息影專注導演工作。不過他也坦言即使到現在，仍然非常喜歡當演員，而且此刻的他比從前更好，可惜時不我予。凱吉還表示，自己很喜歡工作的結構與生活，所以必須常常工作，更透露自己不開工時，會出現「自我毀滅」的傾向。
除了熱愛工作之外，凱吉多年來屢次被爆財務困難，他也在訪問中提到，自己曾經為了錢拍戲，其實就像普通人那樣，為了賺錢而工作解決經濟上的問題，也坦言需要面對以往犯過的錯誤。
《Primal》劇情描述一位動物獵人，運送一批來自亞馬遜珍奇又致命的動物，其中包括一隻稀有的白色美洲豹，然而船上的動物卻全部被他人釋放，造成一片混亂。
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