（中央社記者謝靜雯台北21日電）中職中信兄弟與富邦悍將隊昨天在新莊棒球場打出火氣，兩隊兩度板凳清空。今天中職做出懲處，悍將隊投手倪福德遭不顧主審警告仍投出近身球，罰款1萬元、禁賽1場；禁賽部分今日立即執行。



兩隊昨天比賽8局下半悍將隊進攻時，兄弟隊投手鄭錡鴻對蔣智賢投出近身球，引發兩隊板凳清空，主審依規定給予雙方警告；9局上半，悍將隊投手倪福德4對兄弟隊陳子豪投出頭部高度明顯壞球，兩隊再度板凳清空，倪福德被勒令退場。



中職今天公布違規懲罰，公告中提到，「富邦投手倪福德於第9局上半無視主審已經提出警告，面對中信兄弟打者陳子豪第一球卻又明顯故意投出近身球，遭主審勒令退場；倪福德選手隨後將手套丟於地面，雙手擺出挑釁行為，再度引發兩隊衝突，倪福德選手此舉已嚴重影響職棒運動形象」。



中職決議懲處，「倪福德選手違規行為依聯盟規章球團隊職員違規懲罰規定第五條之影響職業棒球不正行為認定，予以罰款1萬元、禁賽1場。有關禁賽部分於4月21日立即執行」。(編輯:孫承武)1070421