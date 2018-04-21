原標題：「遇見中國——紀念馬克思誕辰２００周年系列文化展」６月起在馬克思故鄉舉行



新華社德國特里爾４月２０日電（記者沈忠浩 胡小兵）「遇見中國——紀念馬克思誕辰２００周年系列文化展」將於今年６月至９月在馬克思故鄉、德國的特里爾舉行。

此次系列文化展由中國人民對外友好協會、德國萊茵蘭－普法爾茨州文化遺產保護與研究總局和德中友好協會聯合會共同主辦。主辦方２０日在此間舉行的新聞發佈會上說，系列展將於６月１日正式開展，展覽地點位於特里爾市中心的一個古羅馬浴場遺址，距馬克思故居約３００米。

系列文化展將包括「神韻江西，中國味道」主題展、「北京印記」與「孔子和千年漢字」聯展、「巴蜀文明與天府文化」與「溫潤保山，美玉神湯」聯展、「中華水塔——三江源」與「魯迅文學之路」聯展等４場展覽，每場持續約１個月。

中國人民對外友好協會副會長戶思社說，這些展覽各具特色，將向世界展示一個開放包容的中國、現代繁榮的中國、人與自然和諧共生的中國。

萊茵蘭－普法爾茨州科教文化部國務秘書薩爾瓦托雷·巴爾巴羅說，文化交流是增進人民互信的重要渠道。在馬克思誕辰２００周年之際舉辦此次系列展覽，將使到訪特里爾的人們有機會了解一個多樣的中國。

德中友好協會聯合會主席庫爾特·卡斯特對新華社記者說，中國多個省區市在德國連續、密集地舉辦文化展覽並不多見，相信中國的文化多樣性和美麗風景會讓廣大參觀者驚嘆不已。