影／以暴制暴非他莫屬 丹佐華盛頓再用殘虐私刑伸張正義NOWnews今日新聞 (2018-04-21 12:15)
改編自1980年知名電視影集的《私刑教育》，上映後創下票房佳績與好評，如今續集《私刑教育2》也深受期待並釋出首支前導預告。這也是金獎影帝丹佐華盛頓，從影40年來主演的首部續集電影角色。
丹佐華盛頓在片中飾演一位充滿正義感的退休中情局探員，他最擅長的是以殘虐私刑、以暴制暴來伸張法律無法保障的正義，為手無寸鐵的受害者挺身而出。
預告中可見這位前中情局探員勞勃，退休後轉任派遣司機，同時亦不斷用自己的方式，替乘客遭遇的不公義討回公道。看似平凡的生活，卻在好友遭謀殺後風雲變色，他打破慣例找上前中情局同事聯手，誓言要調查事件真相為好友報仇，然而在更深入的追查後才發現，這次他將交手的竟是一群跟自己受過相同訓練的專業國際犯罪集團，他被迫賭上一切奮戰到底。
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