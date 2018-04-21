「遼寧」艦編隊通過巴士海峽 航向西太平洋中廣新聞網 (2018-04-21 13:01)
中共海軍航空母艦「遼寧」艦，在結束4月12號的習近平海上大閱兵後，留在南海地區繼續進行海空聯合操演，國防部在昨天(20號)深夜表示， 「遼寧」艦編隊19號晚間通過巴士海峽，向東航向西太平洋，執行遠海長航訓練，艦隊在通過巴士海峽的時候，並無異常情況。
而根據日本防衛省統合幕僚部發布的消息，日本自衛隊派出「秋月」號飛彈驅逐艦，以及P-3C長程反潛巡邏機，在與那國島南方350公里處，發現「遼寧」艦編隊。除了「遼寧」艦外，隨行的還有052C飛彈驅逐艦「長春」、「鄭州」和「濟南」，052D飛彈驅逐艦「廈門」，以及054A飛彈巡防艦「煙台」和「臨沂」，正朝向東方航行，顯示「遼寧」艦戰鬥群在穿過第一島鏈後，正在航向西太平洋，實施遠海航行訓練任務，並可能和這幾天實施遠海長航訓練的空軍戰機，進行海空聯合演訓。(圖摘自防衛省統合幕僚部網站)
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