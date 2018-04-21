NBA／回家奪首勝 公鹿24分輕取塞爾提克NOWnews今日新聞 (2018-04-21 13:13)
客場2連敗的公鹿今(21)日回到主場重振旗鼓，靠著多點開花5人得分上雙，加上高達57%的團隊命中率，在上半場就取得23分領先，一路壓著綠衫軍打，最終以116:92大勝，系列賽公鹿追成1:2落後。
今日面對2連勝的綠衫軍，一開賽公鹿就相當不給情面，首節攻下27:12，回家後公鹿不論進攻或防守都變順了，次節繼續趁勝追擊，儘管賽爾提克手感回溫，公鹿仍強勢的打出31:23的攻勢，上半場以58:35領先。
易籃後，塞爾提克在第三節開局回敬2:9稍微縮小分差，但公鹿團隊手感相當不錯全場飆進16記三分球，馬上又拉開差距，公鹿始終維持著20分左右的領先，也將比賽打進垃圾時間。
公鹿前鋒Khris Middleton季後賽3場比賽都維持著不錯手感，命中率高達62.7%，今天攻下全場最高23分8籃板7助攻，「字母哥」 Giannis Antetokounmpo挹注19分，主控Eric Bledsoe找回狀態貢獻17分。
公鹿的替補奇兵Thon Maker表現亮眼，出賽24分鐘，攻下14分，三分球4投3中，另添5籃板5阻攻1抄截。
塞爾提克以前鋒Al Horford得16分為最高分，替補中鋒 Greg Monroe拿下次高的15分12籃板，「雙探花」Jayson Tatum和Jaylen Brown各挹注14分、11分。
關鍵字：
上一則：霍納：維斯塔潘就像年輕時的維特爾
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
SAMPO 聲寶 電鍋．久熊 電鍋．10 不銹鋼 電鍋．電鍋 省電．電鍋 TAC-10A．電鍋線．鍋寶 電鍋．大同 電鍋 11人份．電鍋 tac-06L．大同電鍋 10．電鍋 捷寶．林內 電鍋．大同 電鍋 50．智慧 AI 電鍋．AQ-15S 電鍋．飛利浦 電鍋．電鍋 不鏽鋼．電鍋 SSC-003．三菱 電鍋．電鍋 11人份．養生電鍋．大家源 小電鍋．電鍋 tac-15as．大同 6人份 全不鏽鋼 電鍋．大同電鍋 220V．大同 電鍋 11．雙層 電鍋．3人份 小電鍋．IF 電鍋．電鍋加高
- 【石頭記】冰彩玉髓項鍊(躍龍門)
- 【德國 EuroSCHIRM】BIRDIEPAL OUTDOOR 戶外專用風暴傘(非
- 【Goodmans】HERITAGE PORTABLE II 經典復古攜帶型藍牙WIFI
- 【頂級美國ILG鑽飾】八心八箭戒指-50分沉浸摯愛款 Ri105(中
- TECO東元 乾濕兩用吸塵器 XYFXJ021
- J’code真愛密碼 如意猴黃金墜子 送項鍊
- LITA麗塔(Magic Colors－洋紅)雙人加大四件式純棉薄被套床
- 【鮮邑軒】雲林口湖SGS認證頂級烏魚子禮盒5盒(約3兩/附提袋
- 【台塑生醫】Dr’s Formula晶極潤澤洗髮精(580g*12入)
- 【OGIRL】優雅貴氣蕾絲圓領長版外套
小伙差1號中體彩2億攬456萬:提前圓買房夢-票【北京新浪網】
傑拉德：強過梅西C羅？眼下世界第一球星是他【北京新浪網】
NBA第一種馬轉性了！他放棄做渣男因為爽完了【北京新浪網】
超MSN追BBC！利物浦三叉戟打瘋了 刷爆歐冠紀錄【北京新浪網】
丁俊暉首輪勝率82% 但首階段比分卻曾留下陰影【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》