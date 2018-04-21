客場2連敗的公鹿今(21)日回到主場重振旗鼓，靠著多點開花5人得分上雙，加上高達57%的團隊命中率，在上半場就取得23分領先，一路壓著綠衫軍打，最終以116:92大勝，系列賽公鹿追成1:2落後。

今日面對2連勝的綠衫軍，一開賽公鹿就相當不給情面，首節攻下27:12，回家後公鹿不論進攻或防守都變順了，次節繼續趁勝追擊，儘管賽爾提克手感回溫，公鹿仍強勢的打出31:23的攻勢，上半場以58:35領先。

易籃後，塞爾提克在第三節開局回敬2:9稍微縮小分差，但公鹿團隊手感相當不錯全場飆進16記三分球，馬上又拉開差距，公鹿始終維持著20分左右的領先，也將比賽打進垃圾時間。

公鹿前鋒Khris Middleton季後賽3場比賽都維持著不錯手感，命中率高達62.7%，今天攻下全場最高23分8籃板7助攻，「字母哥」 Giannis Antetokounmpo挹注19分，主控Eric Bledsoe找回狀態貢獻17分。

公鹿的替補奇兵Thon Maker表現亮眼，出賽24分鐘，攻下14分，三分球4投3中，另添5籃板5阻攻1抄截。

塞爾提克以前鋒Al Horford得16分為最高分，替補中鋒 Greg Monroe拿下次高的15分12籃板，「雙探花」Jayson Tatum和Jaylen Brown各挹注14分、11分。