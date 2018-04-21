（中央社記者李晉緯台北21日電）NBA公鹿隊今天回到主場作戰，全隊砍進16顆三分球，最終以116比92擊敗塞爾蒂克，搶下季後賽首勝，但目前在系列賽仍以1比2落後。



美國職籃（NBA）密爾瓦基公鹿隊在客場吞下季後賽2連敗後，今天回到主場迎戰波士頓塞爾蒂克隊。



比賽首節，公鹿在安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）和密道頓（Khris Middleton）聯手拿下16分帶領，拉出27比12攻勢，在首節就取得兩位數領先；次節公鹿單節得分衝破30，上半場以58比35領先達23分。



比賽進入下半場，塞爾蒂克的霍福德（Al Horford）、塔特姆（Jayson Tatum）第3節聯手拿下16分，率隊拉出32比27攻勢稍將落後追近，但公鹿仍以85比67領先。



末節公鹿再打出31比25攻勢，讓塞爾蒂克反撲不成，終場公鹿以116比92擊敗塞爾蒂克，拿下本季季後賽首勝，但仍在系列賽以1比2落後。



公鹿密道頓攻下全場最高23分，安特托昆博貢獻19分，布萊索（Eric Bledsoe）、派克（Jabari Parker）都攻下17分，梅克（Thon Maker ）則有14分入袋。



霍福德今天攻下塞爾蒂克最高的16分，孟羅（Greg Monroe）有15分、12籃板的「雙十」成績，塔特姆、布朗（Jaylen Brown）分別拿下14分、11分。1070421