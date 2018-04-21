英青少年15歲時竊取CIA局長賬號 被判處2年監禁北京新浪網 (2018-04-21 12:34)
原標題：英青少年15歲時竊取CIA局長賬號 被判處2年監禁
中新網4月21日電 綜合報導，英國一名現年18歲的青少年，因3年前竊取美國高級政府官員的電子郵件和電話賬戶，被判處2年監禁，法官稱，他的行為屬於「網路恐怖主義」。
報導稱，在2015年6月至2016年2月期間，當時15歲到16歲的凱恩·甘博以時任中情局(CIA)局長布倫南、時任聯邦調查局(FBI)副局長朱利安諾為竊取目標，他假冒受害人欺騙電信公司，獲得了他們的電郵和電話賬戶，
英國刑事法庭並獲取了「極度敏感的」伊拉克和阿富汗軍事情報行動文件。隨後，甘博還將他獲取到的部分信息，在網路上公佈出來。
檢察官強調了甘博行為的複雜程度和持續性，以及其行為造成的損害。他的律師則稱，甘博當時的行為是「幼稚」的，他並沒有想「傷害」任何人。
英國法官哈登-凱弗表示，甘博「出於政治動機」而做出的「網路恐怖主義」行為，讓受害者覺得受到侵犯。
去年10月，甘博就10項指控認罪。20日，他在倫敦刑事法庭被判處2年監禁，他將在少年拘留所度過這段時光。
責任編輯：郭炘蔚
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