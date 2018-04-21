IMF年會聚焦美中貿易爭端 G20財長迴避中央廣播電台 (2018-04-21 12:11)
可能波及全球經濟的美中貿易緊張，主宰了20日的國際貨幣基金(IMF)年度會議。全球財經官員紛紛要求透過對話、而非單邊關稅來解決爭端，並表示這將對經濟復甦造成威脅。但在此同時，20國集團(G20)財長會議卻避談這項議題。
法國財政部長勒麥爾(Bruno Le Maire)20日在IMF年度春季會議表示，法國拒絕捲入一場與中國的「徒勞無功且毫無意義的」貿易爭端，表示「我們冒著貿易戰的風險、冒著多邊秩序崩潰的風險，這對大家都沒好處。」
但美國財政部長梅努欽(Steven Mnuchin)表示，錯是在那些採取不公平貿易政策的國家，「我們強烈相信不公平的全球貿易作法，阻礙了美國和全球的強勁成長，持續扮演拖累全球經濟的角色。」
儘管IMF總裁拉加德(Christine Lagarde)已表示，願以IMF作為化解歧見的平台，但梅努欽表示，IMF應該大力呼籲成員國「解除貿易與非關稅壁壘、並捍衛智慧財產權」。
在越演越烈的美中貿易爭端中，華府和北京已相互祭出關稅威脅，並各自向世界貿易組織(WTO)提出控訴。WTO秘書長阿茲維多(Roberto Azevedo)警告，美中貿易爭端升高，恐將帶來嚴重的後果，而貧窮國家則將被附帶波及。
儘管如此，但G20財長20日則避談這項議題，即使他們坦承這對全球經濟具有潛在危險。來自G20的財長和央行行長會議正在華府舉行，阿根廷財長杜耶夫尼(Nicolas Dujovne)在會後告訴記者說，「我們沒討論貿易上的具體措施。」「G20不是討論具體措施的地方。WTO才是。」
不過阿茲維多說，與會部長們確實表達了對貿易保護主義日益高漲的關切。
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