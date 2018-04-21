食品工廠偷排放廢水污染東港溪 環保局查獲將重罰中央社 (2018-04-21 12:16)
食品工廠偷排放廢水污染東港溪 環保局查獲將重罰
(中央社訊息服務20180421 12:16:01)屏東縣環保局於昨日(20日)接獲民眾陳情反應，於東港溪上游支線隘寮溪位內埔工業區下游處，有乳白及偏黃色廢水污染河川情形，經環保局立即派員至現場查核，查獲污染元凶為一家食品工廠，環保局將依水污染防治法予以嚴處。
環保局派員於隘寮溪稽查時，於內埔工業區下游處確實發現河川內確實有乳白及偏黃色廢水情形，原以為是內埔工業區內廠商所排放，在查證後確認是位在工業區旁之區外廠商所排放，經查該工廠係從事雞肉食品加工製造生產作業，業者雖設有廢水處理設施，大部分製程廢水亦納入廢水處理設施中處理，惟其原料放置容器之清洗作業區所產生廢水並未納入處理，直接經由廠內雨水道排放至廠外，造成河川污染，違反水污染防治法規定，環保局將依法處6萬元以上2000萬元以下罰緩。
環保局魯臺營局長表示，104年修正後水污染防治法罰鍰上限大幅提高，尤其對於故意繞流排放、稀釋排放廢污水或放流水嚴重超標等違規行為皆加重處罰，罰款上限從60萬元提高至2,000萬元，環保局不定時規畫有稽查行動，呼籲業者切勿心存僥倖，以免遭到重罰。民眾若發現偷排污染行為，亦請撥打環保局公害陳情專線電話0800-066666或7351928檢舉，共同打擊污染犯罪，維護本縣的生活環境。
訊息來源：屏東縣政府
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