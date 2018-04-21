巴拉圭知名創作歌手兼音樂家Francisco Russo拜會駐巴拉圭俞大使大㵢



(中央社訊息服務20180421 12:15:42)巴拉圭知名創作歌手兼音樂家Francisco Russo於本(4)月20日上午至我駐巴拉圭大使館拜會俞大使大㵢。雙方就推動臺巴兩國文化交流交換意見，對渠欲赴臺宣揚巴拉圭音樂等節，俞大使表示樂見其成並將伺機促成。



訊息來源：外交部外館消息



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