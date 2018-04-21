巴拉圭知名創作歌手兼音樂家Francisco Russo拜會駐巴拉圭俞大使大㵢中央社 (2018-04-21 12:15)
巴拉圭知名創作歌手兼音樂家Francisco Russo拜會駐巴拉圭俞大使大㵢
(中央社訊息服務20180421 12:15:42)巴拉圭知名創作歌手兼音樂家Francisco Russo於本(4)月20日上午至我駐巴拉圭大使館拜會俞大使大㵢。雙方就推動臺巴兩國文化交流交換意見，對渠欲赴臺宣揚巴拉圭音樂等節，俞大使表示樂見其成並將伺機促成。
訊息來源：外交部外館消息
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/232250.aspx
關鍵字：
其他文教新聞更多文教新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 椅子夢工廠 輕甜款翻轉腳墊衣架款辦公椅/電腦椅(八色任選)
- Vivienne Westwood 英國薇薇安魏斯伍德立體浮雕七彩特大土
- UNICOOK優樂 手工鑄造陽極雙耳炒鍋42cm
- 【BENRO百諾】CW M200N 酷行者信使系列 單肩攝影側背包(勝
- 丹麥Bodum COLUMBIA雙層金屬保溫濾壓壺350ml
- AS-歐內網布掀式扶手辦公椅-69x58x103.5cm
- RANDERS 旅行健身腳踏車 44*35*80cm
- 【SAMLIX山力士】JIS90%女歐風時尚防潑水羽絨大衣#1051(紅
- A-LUXE 亞立詩鑽石 甜蜜戀情系列 星辰美鑽項鍊
- 【GIUMKA】925純銀 C型簡約 雙邊鑽 純銀耳環 一對價格 MFS
爭取婚姻平權 女同伴侶訴遭遇【台灣立報】
留學不是為了和本國同學湊在一起用中文聊天【北京新浪網】
樹科大不紙如此 瓦楞紙展 出神入化【中央社】
印象‧經典─莫內特展 歷史博物館展出【教育廣播電台】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》