巴拉圭二位知名畫家作品獲選參加2018台北新藝術博覽會展覽，駐巴拉圭俞大使大㵢接見



(中央社訊息服務20180421 12:15:21)巴拉圭畫家Adriana Villagra及Yuki Hayashi於本(4)月20日上午至我駐巴拉圭大使館拜會俞大使大㵢。渠等應邀攜作品赴臺參加本年5月舉辦之2018台北新藝術博覽會，雙方就推動臺巴兩國文化交流交換意見，伊等此次赴臺參展將提升巴拉圭藝術在臺知名度，並促進兩國藝術文化交流機會。



訊息來源：外交部外館消息



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