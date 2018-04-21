巴拉圭二位知名畫家作品獲選參加2018台北新藝術博覽會展覽，駐巴拉圭俞大使大㵢接見中央社 (2018-04-21 12:15)
巴拉圭二位知名畫家作品獲選參加2018台北新藝術博覽會展覽，駐巴拉圭俞大使大㵢接見
(中央社訊息服務20180421 12:15:21)巴拉圭畫家Adriana Villagra及Yuki Hayashi於本(4)月20日上午至我駐巴拉圭大使館拜會俞大使大㵢。渠等應邀攜作品赴臺參加本年5月舉辦之2018台北新藝術博覽會，雙方就推動臺巴兩國文化交流交換意見，伊等此次赴臺參展將提升巴拉圭藝術在臺知名度，並促進兩國藝術文化交流機會。
訊息來源：外交部外館消息
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/232249.aspx
關鍵字：
其他文教新聞更多文教新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【TOSHIBA 東芝】工業用乾濕兩用吸塵器 TVC-10.0
- 【BOXY手錶上鍊盒】【自由堆疊專利】【大錶專用】Fancy Bri
- 【GIUMKA】925純銀 C型簡約 雙邊鑽 純銀耳環 一對價格 MFS
- 【Jericho】白金級瞬效抗皺眼頸膠 25g 超值2入(送奈米升溫
- iSpring Suite (數位課程製作)-3用戶授權 (下載)
- 【T2R】編織綁帶增高娃娃鞋 米白 ↑6cm 5870-0114
- 【Osun】防潑水無毒超容量媽咪包、媽媽包(紅色腳丫款)
- 【優利亞-蒂芬妮】2尺旋轉化妝台+化妝椅(3色可選)
- 【樂和居】畢斯特三件式3.5尺單人房間組2色可選(床片+床底+
- TORY BURCH Britten 鏤空LOGO牛皮斜背包(Mini/黑色)
爭取婚姻平權 女同伴侶訴遭遇【台灣立報】
留學不是為了和本國同學湊在一起用中文聊天【北京新浪網】
樹科大不紙如此 瓦楞紙展 出神入化【中央社】
印象‧經典─莫內特展 歷史博物館展出【教育廣播電台】