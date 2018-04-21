巴拉圭教育部長Raul Aguilera歡送俞大使榮調返國並致贈感謝狀中央社 (2018-04-21 12:15)
巴拉圭教育部長Raul Aguilera歡送俞大使榮調返國並致贈感謝狀
(中央社訊息服務20180421 12:15:00)巴拉圭教育部假中正學校辦理部長Raul Aguilera歡送俞大使榮調返國並致贈感謝狀，A部長表示感謝俞大使2年半任內致力推動臺巴學術交流合作，迄今有344名巴國學子赴臺留學，2018年將更勝往年達40位巴學子將赴臺就讀學士學位，另15名將赴臺攻讀碩士與華語研習，為巴國青年創造最需要的機會到海外留學，持續協助巴國人才培育，至表謝忱；未來將持續與本館合作各項計畫案，雙方合作永續不斷。
俞大使表示臺巴兩國合作關係持續且增能，個人任期有限，惟兩國邦誼及合作關係無限，返臺後仍持續推動兩國各項學術合作計畫，持續讓巴國學子赴臺研習及攻讀更高學位，返國為巴貢獻，亦彰顯我協助巴國培育人才之目的。當日活動中正學校全校師生出席見證，該校並安排學生表演中國扇子舞、中國功夫等，僑界領袖、教育部次長及司長、本館同仁亦在座，典禮簡單隆重。
訊息來源：外交部外館消息
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