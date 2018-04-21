彰化縣106年太陽光電成長全國第一



(中央社訊息服務20180421 12:14:10)彰化縣近來積極推動再生能源，106年度太陽光電同意備案核准案件696件，裝置容量232MW，為全國核准最高之縣市。另太陽光電發電量16.9億度與風力發電17.1億度成長皆創下歷史新高，平均可供92.7萬戶家庭1年使用。 縣府建設處表示，民眾在屋頂設置太陽能光電發電設施，能有效降低屋頂溫度，增加收入，更能降低環境汙染，可謂一舉數得。彰化縣政府並研擬「彰化縣再生能源管理與發展自治條例」，係彰化縣再生能源發展之重要方向與依據，並據此制定中長期能源推動目標，以及衡酌地區發展條件、優勢，劃定再生能源優先取用及發展特定區域，引導彰化縣國土空間計畫於再生能源有具體的空間佈局，確保資源妥善規劃運用。彰化縣政府未來將成立綠能發展處，為地方政府推動再生能源之專責單位。 縣府建設處表示，在105與106年度成長幅度高達67.2%與76.1%，分析各鄉鎮市推動現況，商轉設置容量前四名分別為芳苑鄉55.8MW、鹿港鎮30.8MW、二林鎮25.5MW及大城鄉16.8MW；設置案件量前四名為芳苑鄉291件、埤頭鄉132件、二林鎮149件、鹿港鎮139件。以設置類型分析，農牧房舍商轉85.6MW最高，其次為工業廠房58.8MW、公有建物34.6MW及民宅屋頂5.2MW。綜合盤點設置情形，彰濱、芳苑、二林與田中工業區等大面積工廠屋頂設置量最高，彰化縣西南隅多為農牧畜舍，設置較多太陽能光電發電設施，除有效降低畜舍之溫度外，亦可增加額外之收入。 彰化縣政府為配合能源轉型政策，加速綠能推動，106年5月起成立綠能推動辦公室，為服務民眾之單一窗口，歡迎民眾多加利用，一同加入彰化綠能的行列。彰化縣綠能推動辦公室電話：04-7282383（網址：http://www.pvchcg.org/）。



訊息來源：彰化縣政府



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