魏縣長出席二林高中58週年校慶運動會暨PU跑道落成典禮



(中央社訊息服務20180421 12:13:47)彰化縣立二林高中於20日上午舉行58週年校慶運動會暨PU跑道落成典禮，彰化縣長魏明谷與二林高中校長劉燕饒等人與會剪綵，緊接著即進行該校今年各項校慶運動會競賽，熱鬧非凡。魏縣長期望新PU跑道的啟用，提供學子以及社區居民舒適、優質的運動休閒場所。 魏縣長表示，二林高中是彰南的完全中學，在校長領導、家長及校友支持之下，學校有溫水游泳池、六星級的實驗室、高級的視聽中心、多功能的教室以及英語教室等，是一個嶄新的校園，有新穎的設備，讓學童們有最優質的學習環境，此外，彰化縣校園種電，推動綠能教育，二林高中也是其中之一，種電所得並回饋學校。 魏縣長指出，縣府團隊運用天然資源，賺到綠金，用來挹注學生營養午餐。此外並強化保全、裝設電子圍籬、校園擴大尿篩、國一女生施打子宮頸癌疫苗，並針對耐震不到五級的教室全部打掉重做，秉持沒有安全就沒有教育的理念，建構全縣健康安全的校園。 二林高中校長劉燕饒表示，魏縣長縣府團隊投資二林高中經費改善學校教學設備，讓學校有一個優質的環境，並補助經費興建PU跑道，讓同學有一個好的運動練習場域，參加比賽時能獲得好佳績，再加上老師奉獻教育愛以及家長會鼎力支持，二林高中連續二年都有繁星計畫，今年也有學生錄取台大物理治療學系，繁星計畫部分錄取率約8成，進入國立大學占4成，代表學校團隊非常用心照顧同學，而同學的表現不管在學習、或是拳擊、直笛、管樂等運動及藝能表現都相當優秀。 二林高中操場PU跑道，使用迄今已逾10年，表層出現多處龜裂破損，且跑道內側內排水溝蓋破損凹陷，影響學生及民眾運動安全，爰縣府補助410萬元改善體育教學設施。為改善學校教學環境，於104年度至106年度陸續補助學校運動場整建工程、游泳教學器材、稻香文學廣場暨校舍既有木棧道改善工程、全國中等學校運動會拳擊比賽台設備、更新電腦教室資訊教學設備及強化校園安全防護工作計畫經費累計約新臺幣1,058萬元。 教育是百年大計，投資教育就是投資彰化縣的未來，彰化縣政府近年來積極推廣在校園種電，並將售電回饋金全數回饋學校，藉此增加學校收入，協助學校各項設備的更新改善。二林高中也加入「彰化縣所屬學校屋頂設置太陽光電發電系統公開標租案」成果卓著，此外，藉著在校園建置太陽光電發電系統，讓學生直接體會綠能發電成效與優點，別具教育意義。 彰化縣政府極力重視學生教學設備需求，致力改善中小學校園設施，日後也會持續挹注經費於教育投資，增加教育建設、改善教學設施及校園環境，讓學校師生、家長及社區民眾擁有更好的學習與運動休閒環境。 與會貴賓還有彰化縣議員謝彥慧、陳一惇、二林鎮長張國棟、縣府教育處長鄧進權、力麗集團副總經理張春景、二林仁和宮主委彭順週、各校校長、各級民意代表與地方仕紳等人。



訊息來源：彰化縣政府



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