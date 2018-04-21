第一座公部門障礙體驗場啟動 魏縣長歡迎大家一起體驗「礙」 用心愛



(中央社訊息服務20180421 12:13:23)彰化縣政府為讓民眾能夠親身感受身心障礙者現實生活中所面臨的種種障礙與不便，於20日上午在彰化縣田尾鄉身心障礙福利中心辦理「體驗礙 用心愛 障礙體驗設施啟動記者會」，彰化縣長魏明谷出席啟動儀式，該場域提供5種不同的障礙體驗設施，魏縣長邀請縣內一般民眾及青年學子一起來體驗「礙」！ 魏縣長表示，身心障礙朋友們需要大家的照顧，因此縣府規劃提供一些身心障礙的設施供民眾體驗，期許正常人能藉由感同身受瞭解身心障礙者的不便，更希望能「將心比心」，在各個時空都能給身心障礙者最方便的待遇與禮遇及最好的無障礙設施，讓他們能與一般人的生活品質相同。 本次活動，除有來自身心障礙機構、社團及全國各地的貴賓以外，還有二林中興國小的小朋友一起來參加這次的體驗活動，彰化縣的障礙體驗場是全國公部門中最優先創設的，希望藉由體驗場能讓更多人認識身心障礙者所面臨的種種不便，進而更了解與尊重身心障礙者。活動一開始以舞蹈作為開場儀式並增加小型的行動話劇加強輔具體驗設施的宣導，並於啟動儀式後進行相關設施的實際體驗。 該場域提供5種不同的障礙體驗設施，1.輪椅使用者體驗，提供實際體驗場所讓民眾體驗與感受乘坐輪椅者在面對障礙環境的感覺，2.老人老化體驗，實際體驗老化的感覺以及其所帶來的不便，3.重度癱瘓者的眼控滑鼠操作體驗，民眾可以了解即使是重癱者也能靠眼睛來操作電腦，4.模擬聽覺障礙者體驗，透過配戴裝置來感受聽障者需使用助聽器來接收聲音的感覺，5.體驗視覺障礙者視覺受限的情形，讓一般民眾能夠體驗各類身心障礙者生活上的不便，期望民眾更能以同理的態度來面對及接納身心障礙者，更希望讓年青學子經由這類親身體驗的經驗促動內心感受重新檢視自己，把握當下珍惜擁有的一切，達到生命教育與體驗教育的功能。 活動現場每個人都對各項體驗設施充滿好奇與興趣，對於每一項體驗更是躍躍欲試，現場更備有美味的小餐點讓參與的民眾收穫滿滿。 縣府團隊藉由此記者會來宣導障礙體驗設施，推展生命與體驗教育，讓民眾與年青學子獲得生命的觸動，進而珍惜自己生命及尊重他人，並配合身心障礙福利中心所提供的各項資源及福利服務，落實社區融合及福利社區化的願景。 與會貴賓還有喜樂保育院長林玉嫦、財團法人彰化縣私立青山社會福利慈善事業基金會董事長黃營、彰化縣私立慈恩社會福利慈善事業基金會董事長李金水、社團法人彰化縣啟智協進會理事長林伶娟、縣府社會處長黃淑娟、秘書林淑連、社會處副處長王蘭心、田尾鄉公所主任秘書張正中、各級民意代表與地方仕紳等人。



訊息來源：彰化縣政府



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