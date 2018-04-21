臺灣文博會 彰化主題館



(中央社訊息服務20180421 12:12:58)臺灣文博會-彰化主題館從4月18日到22日在松山文化創意園區製菸廠-北向展開為期5天的展覽！彰化縣文化局於20日北上辦理「彰化味•沉甕底」記者會，由文化局長陳文彬代表縣長魏明谷出席，另文化部文創發展司副司長方衍濱、財團法人台灣手工業推廣中心董事長廖永來、新北市彰化同鄉會總會長洪松廷、台北市彰化同鄉會秘書長陳吉森、台灣社造聯盟理事長盧思岳以及文化部登錄的文化資產鑿花技術保存者李秉圭老師、工藝師施順榮、黃紗榮、謝雅秀等老師皆蒞臨現場，共同宣傳彰化的傳統工藝與文創產品，此次展區包括「彰化味文創精品區」及「傳統工藝展示區」，展現彰化深厚的傳統工藝及文創精品。 陳文彬局長表示，彰化建縣近三百年，是台灣唯一僅存的老縣，歷史文化的累積形成許多優秀的傳統工藝，再加上彰化雄厚的產業基礎及年輕一代的創意，造就彰化文化創意產業的勃興與發展，這就是參加此次文博會主題-彰化味．沉甕底的內涵和意義。而台灣手工業推廣中心董事長廖永來表示，國家文創禮品館多年來協助行銷彰化文創禮品，許多外國貴賓、遊客都會來購買，未來將持續協助推廣。 為落實「彰化味」品牌，此次彰化味文創精品區展示出106年經彰化縣文化局認證的文創精品，包含過去曾經是家戶必備品的雞毛撢子，隨著社會的進步，逐漸成為消失的傳統產業，經過文創工作者與業者合作製作成「旺仔雞」，將雞毛撢子轉換成清潔電腦的工具，重新賦予新功能。另外也展出「拖付您一生」創意拖鞋、「台灣好遊襪/台灣美食襪」、「壺滿水栓」水龍頭等共12件能展現代表彰化文創精品活力之作品。 為推廣彰化傳統工藝，特別在傳統工藝展示區展示陳萬能老師-錫工藝、施至輝老師-萓礡B施鎮洋老師及李秉圭老師-傳統木雕4位國寶級作品之外，還展示燈籠彩繪、纏花、獅頭、螺溪石硯、製鼓等23件精心之作。今(107)年更與財團法人手工業推廣中心合作於國家文創禮品舘辦理「彰采傳薪藝」鹿港工藝聯展，讓更多愛好傳統藝術的民眾也能在台北欣賞到彰化縣傳統工藝之美。 為期五天活動也準備了130份DIY體驗卷，包含雨傘彩繪、襪子娃娃、緞帶糖果筆、捏麵人及旺仔雞等5種體驗，供現場民眾免費參與，體會彰化之美！



訊息來源：彰化縣政府



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