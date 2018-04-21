大甲鎮瀾宮媽祖回鑾 魏縣長接駕祈求國泰民安風調雨順



(中央社訊息服務20180421 12:12:35)大甲鎮瀾宮天上聖母遶境進香活動，被譽為「世界三大宗教活動」之一，也順利申列聯合國非物質文化遺產，2018戊戌年大甲媽祖遶境進香回鑾隊伍在20日下午抵達花壇鄉過溝橋口，彰化縣長魏明谷恭候聖駕回鑾，魏縣長祈求國泰民安、風調雨順、縣政推動順利､家戶安和樂利、民眾能離苦得樂。 魏縣長表示，感謝相關單位的宣導，這次大甲媽祖遶境少了許多爆竹與煙火，減少空氣的汙染，讓媽祖遶境宗教活動提升到世界級的水準、擠身到世界主流的宗教活動，逐步潮環保潮流邁進。 大甲媽祖遶境活動，是世界上三大宗教盛事，每年都會行經彰化，彰化縣民都非常熱情並虔誠參拜，縣府提倡民眾儘量少放鞭炮，讓宗教活動能朝向環保、現代化領域邁進，共同維護彰化縣空氣品質及環境安寧。同時也加強警力戒備維護安全得宜。 大甲鎮瀾宮天上聖母遶境進香回鑾，沿途經過北斗鎮、埤頭鄉、田尾鄉、永靖鄉、員林市、大村鄉、花壇鄉、彰化市，20日晚上將駐駕彰化市永樂街天后宮，彰化縣政府也開放中庭，提供香客有短暫休憩的地方。大甲鎮瀾宮天上聖母遶境進香活動，自 4月16日(一)由新港奉天宮起駕返回大甲鎮瀾宮安座，起駕及回鑾活動進行中，將湧入大批人潮與車潮，估計約有數十萬信眾參加，彰化縣政府中庭在去程及回程，提供香客有短暫休憩的地方。 陪同人員還有大村鄉長遊盛、花壇鄉長李成濟、縣府行政處長詹娟娟、彰化縣警察局長林順家、彰化縣工商策進會副總幹事劉錫潓、美加美鞋業董事長唐進賢及各級民意代表、地方仕紳及參與遶境民眾。



訊息來源：彰化縣政府



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