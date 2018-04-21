中華職棒／金控大戰爆衝突 倪福德挑釁遭禁賽1場、罰款NOWnews今日新聞 (2018-04-21 12:17)
針對107年4月20日聯盟例行賽新莊球場中信兄弟對戰富邦賽事，第八局下半中信兄弟投手鄭錡鴻對富邦打者蔣智賢投出近身球引發兩隊衝突對峙，主審依規定給予雙方警告。
富邦投手倪福德於第九局上半無視主審已經提出警告，面對中信兄弟打者陳子豪第一球卻又明顯故意投出近身球，遭主審勒令退場；倪福德選手隨後將手套丟於地面，雙手擺出挑釁行為，再度引發兩隊衝突，倪福德選手此舉已嚴重影響職棒運動形象。
聯盟決議懲處如下：
倪福德選手違規行為依聯盟規章球團隊職員違規懲罰規定第五條之影響職業棒球不正行為認定，予以罰款一萬元、禁賽一場。
有關禁賽部分於4月21日立即執行。
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