提升職業安全 水利署簽署安全伙伴宣言NOWnews今日新聞 (2018-04-21 12:25)
為了提升職業安全衛生，經濟部水利署與北區職業安全衛生中心與北區水資源局共同簽署「安全伙伴宣言」，締結為安全伙伴關係，雙方將於前瞻基礎建設計畫水環境建設期間，共同推動自願性合作計畫，進行安衛訓練及經驗交流等，做到全員防災，全面杜絕職業災害發生。
水利署長賴建信表示，過去推動「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」時，就與勞動部職業安全衛生署合作成立安全伙伴關係，而且成效十分良好，因此進一步與職業安全衛生署擴大合作，期許水利署能作為公共工程職業安全衛生的領頭羊。
為提升職業安全衛生，在桃園市勞動局、勞動部職業安全衛生署長及水利署的共同見證下，北區職業安全衛生中心與北區水資源局在石門水庫依山閣共同簽署「安全伙伴宣言」，基於「尊重生命，以人為本」核心價值，在對等、互信基礎上，以互惠、互助原則，締結為安全伙伴關係。
雙方於「前瞻基礎建設計畫-水環境建設」期間共同推動自願性合作計畫，進行安衛訓練及經驗交流等，致力於提升施工期間的安全管理水準，降低職業災害，並將成果資訊建立共享平台，做到全員防災，期達全面杜絕職業災害發生。
水資源局指出，這次合作安全伙伴計畫將最優先辦理阿姆坪防淤隧道開挖作業、後池堰下游河道整理臨水作業、抽泥浚渫水上作業、潛水員閘門檢查水下作業等4項案件，以健全管理制度及落實安全衛生措施，長期則提升全體人員安全衛生基本素養、建立防災作業參考手冊及緊急應變程序。
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