MLB／韋蘭德6局無失分超猛 轉戰太空人後就沒輸過NOWnews今日新聞 (2018-04-21 12:29)
太空人隊今（21）日再度出戰白襪隊，Justin Verlander（韋蘭德）主投6局無失分，還有5次三振演出，從去年9月轉隊後就未嘗敗績，本季他也拿下3勝0敗，防禦率僅1.10，太空人終場以10:0完封白襪。
這場比賽白襪隊被Justin Verlander封鎖，加上太空人隊Carlos Correa單場雙響砲，太空人隊搶下4連勝，展現出去年世界大賽冠軍衛冕決心。
Verlander最近13場先發10勝0敗，加上他在太空人隊8勝，而他在客場也尚未失分，展現出絕佳壓制力。
James Shields先發5.1局被打8支安打失7分，尤其是4局狂失5分，包括「春天哥」George Springer的2分打點二壘安打，吞下本季第2敗。
Correa6局開轟把比數拉開到9:0，不過他9局連2席開轟，也讓白襪隊吞下系列賽首敗。
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