好房網News記者蔡佩蓉／台北報導

桃園高鐵青埔特區近年包括華泰名品城Outlet進駐，國泰人壽也打造「國際商務城」引進日本橫濱八景島、新光影城及國泰商旅等，全台最大的IKEA也將在2021年初營運；去年全聯福利中心、近期青埔國小一期校舍也完工。不過，區內似乎仍是「生意不好做」，有居民發現才開3個月的韓國餐廳，黯然歇業，現在似乎有另家餐飲店在裝潢。

▼桃園大園高中對面原本開韓式餐廳，3個月結束營業。（截自GoogleMap）

位於桃園大園高中對面的韓式brunch餐廳2017年12月20日正式開幕，在當地引發話題，不過4月初卻有民眾發現竟然撤店了，有網友認為租金太貴，也有在地客說，一對韓國夫妻只是開餐廳消遣，雖然餐點蠻好吃的但定價偏貴；另外，也有提到「油煙問題導致住戶抗議」的狀況。

因此短短3個月時間，就從開幕到撤店「速度很驚人」。根據桃園民政局資料，大青埔地區涵蓋芝芭里、青埔里、洽溪里、橫峰里，2017年總計共有2萬4763人，較2016年的2萬1871人年成長率為13.2％，且連2年人口成長率破10％，只是人口成長卻未必能夠帶來餐飲商機，當地客長期餐飲消費的延續性也必須符合「性價比」。