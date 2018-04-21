好房網TV／全省危老建築占7成 北市20年以上竟達81%好房網News (2018-04-21 12:33)
好房News記者曾亭皓／整理報導
都更問題長期備受重視，即便新屋建案不斷，危老戶數仍亮起紅燈，好房網TV直播節目《欽差大人辦案啦》昨（18）統計出一份全台七都的屋齡分析表，發現七都屋齡20年以上的比例高達6到7成之多，建議都更應著重「房屋結構與安全性」
永慶房產資深經理謝志傑於節目中提供「全台七都的屋齡分析表」，統計數字顯示，綜合各總型態的房子，屋齡超過20年以上，由北到南分別所占的比例，分別是台北市81%、新北市70%、桃園市60%、新竹縣市58%、台中市70%、台南市76%、高雄市74%，明顯可以看出，全省的老建築比例幾乎占了7成之多，甚至台北市還高達高達8成。
永慶房產資深經理謝志傑提供「全台七都的屋齡分析表」。（圖／翻攝自臉書好房網News）
謝志傑表示，由於20年以上的房子都經歷過921大地震，在房屋結構與安全性上的問題應加以重視，都更策略應針對房屋的型態與分不有所不同。
根據統計，北部30年以上的房屋型態有70%～83%是公寓，而透天型態僅占4%～8%，反觀中南部，透天型態占62%～85%，公寓及大樓占少數。謝志傑說，都更策略應針對南北房屋型態不同，而著重不同方向改進，以北部為例，應該著重於房屋的建蔽率、限高及住戶整合，以利解決結構與安全問題，另外，南部由於透天、違建問題居多，若要進行都更，可以朝改建的方式著手。
屋齡30年以上的方屋型態分布（圖／翻攝自臉書好房網News）
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