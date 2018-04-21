好房網News記者黃靖惠／整理報導

為了維護旅客住房安全，北市府今年3月查核轄區內18家觀光旅店，發現未能全數合格業者有12家，比例高達6成，而違規項目多為勞工作業安全及管理事項，多數經勞檢處通知後，已限期改善，但北投老爺酒店、台北有園飯店兩家仍未符合規定。

北市府日前聯合稽查轄區內18家觀光旅店，檢查8大類、29個項目，含括建築管理、消防安全、營業衛生、保安防護、勞動檢查、環境保護、泳池安全、個別旅客訂房定型化契約，以及旅館經營管理等。

北市府今年3月查核轄區18家觀光旅店，發現未能全數合格業者12家，比例高達6成。圖／好房網資料中心。

初檢結果，天成大飯店、亞士都大飯店、福容大飯店、台北花園大酒店、慶泰大飯店、台北中山雅樂軒酒店、歐華酒店、日勝生加賀屋國際溫泉飯店、北投老爺酒店、首都大飯店、台北有園飯店、量子酒店，共12家業者，分別因勞檢不合格，或安全及管理事項不合規定，被要求限期改善。

多數不合格業者，經過勞檢處通知限期改善後，陸續完成改善工作，除了北投老爺酒店、台北有園飯店兩家仍未通過，限期3個月內改善。北市府法務局指出，北投老爺酒店因急救人員設置不足，限期改善3個月；台北有園飯店因柴油槽無危害圖示，未放置物質安全資料表，也未訂定危害通識計畫及危害清單違反規定，限期改善3個月。