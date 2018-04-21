好房網News記者蔡孟穎／台北報導

隨著人口結構轉變，各方面都面臨快速高齡化的台北市，許多公共設施已跟不上市民使用需求，為提升都市環境品質，台北市府宣布啟動都市計畫通盤檢討，針對尚未進行更新計畫的6個行政區，進行土地使用的通盤檢討，重點將放在日前柯文哲強調的「公共設施的規劃」。

過去都市計畫通盤檢討都是一個行政區完成，再進行下一區，且每次進行檢討的面積劃分零碎，整體都市計畫檢討效率難以跟上產業變動與人口結構變化，台北市副市長林欽榮表示，這次通盤作業首次採以「行政區」為單位範圍，一口氣進行全市性12個行政區檢討，可望加速整個行政時程效率，亦透過重新檢討土地使用分區及管制規定，檢視過去公共設施用地規劃是否符合時下市民需求，以提升土地使用效益。

台北市各行政區都市計畫通盤檢討啟動（好房網News記者蔡孟穎／攝影）

老城市復興 公共設施用地使用檢討成關鍵

隨著人口結構變遷，如高齡化和少子化問題，台北市不少公共設施用地的規劃，顯然已不合時宜，甚至部分地區的公共設施無法滿足當地民眾需求，例如在少子化趨勢下，北市內仍有尚未開工、但被劃為學校預定地，此類型土地使用也將於這波都市計畫通盤檢討內一同重新規劃。

都發局長林洲民表示，都市計畫通盤檢討將就各行政區的實質、社會、經濟等現況及未來發展需要，去進行土地使用的檢討，而台北市的再升級，除市府各局處的跨局處合作外，市民的參與意願也會影響公劃的都市更新計畫，因此自去年起已積極與各行政區里長面對面溝通獲取意見，盼土地使用規劃能符合市民實際需求。