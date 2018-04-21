好房網News林美欣/台中報導

台中今年將有多項重大投資建設即將完工，堪稱重大建設完工元年，除了帶來可觀的豐厚商機外，對於區域房市交易也有推升效果，北屯、西屯、南屯與清水四大區成為房市黑馬。

水湳智慧城生活圈交易量增近6成

有巢氏房屋研究發展中心資深研究員陳金萍分析，有巢氏房屋根據實價登錄資料分析各重大建設周邊房價發現，2017年水湳智慧城中央公園周邊房價為每坪19.6萬元，年增幅5.9%，受惠於中央公園即將於今年啟用，新興生活機能發展可望成為台中都會區的新地標，而經貿園區陸續開發，不僅工商貿易活絡、預期還能創造不少就業人口，區域房市前景備受看好，加上捷運綠線也即將開通，交通便捷性大增，生活機能完善吸引民眾購屋，觀察近兩年中央公園周邊房市交易量，2017年較2016年成長57.6%。

台中市重大建設周邊住宅單價與交易量變化

永慶不動產台中水湳經貿加盟店店長陳國豊指出，水湳智慧城周邊目前房市交易以屋齡20-25年的中古大樓或是透天型產品為主，因水湳智慧城位於西屯區與北屯區交界，因此吸引兩區有購屋需求的民眾進駐，首購族群首選中古大樓，總價約600-800萬左右，房型以3房居多，而透天型產品則受換屋族群青睞，總價在1000-1500萬之間。陳國豊指出，其實北屯區房價在台中市不算低，但在74號快速道路開通後，交通便捷，未來還有捷運綠線即將通車，且周邊生活機能豐富，居住條件優越，也帶動區域買氣。

台中重大建設陸續到位，房市也可望順勢推升 (台中捷運／好房網News記者蔡孟穎攝影)

文心秀泰廣場開幕！ 八期重劃區受惠大 總價2000-2500萬大樓吸睛

至於南屯區文心秀泰廣場周邊房價，陳金萍表示2017年房價與2016年相當，微跌1.1%，文心秀泰廣場位於台中市精華區域，單坪房價超過25萬元，對於首購客群來說，單價較高，因此周邊交易量沒有大幅成長，近兩年交易量相當，呈現交易量穩定的狀況。

不過，有巢氏房屋台中秀泰圓滿加盟店店長楊加立說明，文心秀泰廣場周邊是台中市唯一costco進駐的區域，同時還有豐樂公園、南苑、豐富公園等綠地加持，是台中綠地覆蓋率最高的區塊，待文心秀泰廣場開幕後，將持續為周邊房市加溫。

楊加立補充，周邊的八期重劃區內建案因建築質感佳，可媲美七期重劃區，但購屋門檻較低，也是指名度高的重劃區，目前購屋族群以換屋為主力，同時也受到鄰近的彰化、南投高資產客戶青睞，進場購屋，目前八期重劃區以電梯華廈大樓為交易主力，主要房型為2～4房，總價約2000～2500萬元左右，未來文心秀泰廣場開幕後，將帶動鄰近區域以及彰化消費者至南屯區消費，而豐樂公園、文心森林公園等綠地加持，將持續為南屯區房市加溫。

此外，陳金萍說明，位於台中市清水區的海洋生態館、三井Outlet，周邊房價年減4.2%，交易量則大增2.87倍，主要是受到2017年遠雄推案的「遠雄之星」第一期交屋潮，讓周邊交易量大幅成長，根據實價登錄資料顯示，「遠雄之星」成交價為每坪11.5-13.5萬元之間。

除了建設紅利，台中人口持續增加，躋身全台第二大城市，陳金萍表示，在建設與人口紅利雙利激勵下，不僅建商推案態度積極，市場買氣也有增溫跡象。