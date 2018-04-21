好房網News記者蔡佩蓉／台北報導

今年以來市場頗有小回春的味道，且農曆年前許多仲介便相當雀躍，頻反映「今年比去年好」，即便農曆年前逢花蓮地震，但年前收斡旋的仍不少。年後，隨著建商購地回溫、各大行庫祭出利率優惠，讓不少想買便宜的剛性買家出籠，只是再進一步分析近5年1至3月的買賣移轉棟數，僅看得出是「成交量比較不慘」。

近3年全年買賣移轉棟數都處於20幾萬棟的「低度買盤」，今年業者稍稍有信心往30萬棟目標前進。隨著不少仲介今年第1季冒泡出現成交，也有不少新案稱買氣回籠，但若分析近5年同期買賣移轉棟數「表現仍差強人意」。

根據第1季買賣移轉棟數統計，今年台北買賣移轉棟數為6573棟，是2015年以來的新高，不過，若把2014年同期的8214棟納入比較，仍是衰退2成。而桃園、台中皆跌破2014年的1萬棟，惟台南逆勢復甦。

全國不動產企劃研究室主任張瀞勻分析，2013、2014年仍有追高的投資性買盤，但目前沒有投資客進場，要回到買賣移轉棟數高點，並不容易。她進一步指出，2016、2017年因新成屋降價破盤，衝擊到中古屋市場，去年底至今許多中古屋主想通了願意降價，也讓中古市場買氣稍稍復甦。

對照景文科技大學財務金融系副教授章定煊提及，少子化、高房價衍生的高貸款負擔率，目前市場的成交復甦僅是部分「遞延性的買氣」，不能代表房市真的落底反彈。