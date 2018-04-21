危老重建牛步「地方怠惰？」 北市：容積獎勵看的到吃不到好房網News (2018-04-21 12:33)
好房網News記者 陳韋帆／綜合報導
去年206花蓮強震造成17人罹難、291人受傷，也喚醒中央對於「危老重建」加速必要性的意識，並由內政部營建署於106年5月10日頒布「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，如今一年將至，全國卻僅有11案重建案例，各地方政府積極推動，仍追不上內政部所說「500案、1萬戶口號」。
花蓮強震釀四樓傾塌且多人傷亡慘劇，喚醒中央危老重建刻不容緩意識。（好房網News記者 張聖奕／攝影）
台北市都更處表示，統計至昨（19）日，臺北市僅有2件重建計畫申請，所以小基地必須放寬高度及建蔽率，否則依現行法令會被相關「法線」削到，容積獎勵變成看的到吃不到。而相對積極的新北市，投入大量人力物力推廣，一年後也僅成功6例，但卻為「全國之冠」。德明科技大學客座教授莊孟翰就直指，問題出在「內政部」。
莊孟翰認為，「都市危險及老舊建築物加速重建條例」並未因地制宜，導致地方政府執行時事倍功半，以107年Q4資料顯示，雙北市屋齡30年以上住宅合計1,273,663戶，僅占全國3,974,738戶之32.04％，單憑這一數據即可揭開這次修法不能務實的及於中南部地區之原因，且顯示一法根本無法通行全國，所以更不能再怪罪地方政府怠惰。
莊孟翰表示，內政部近期正在執行修法，建議中央推動法條必須因地制宜，各地房屋屬性都不同，像南部就多是透天厝，雙北則為密集的都市叢林，絕不可一概而論；此外，危老第一步「老屋健檢」，民眾就會擔心健檢後導致房價下滑，所以應當採取應「強制執行」方式，並提高相關容積獎勵藉以提高民眾危老都更意願，畢竟人命關天，花蓮6級強震就已造成四樓傾斜且人員傷亡慘重，倘若發生在台北將不堪設想。
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