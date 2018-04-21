好房網News記者蔡孟穎／整理報導

肩負縮短市郊通勤時間任務的新北捷運三環三線，工程如火如荼趕工中，繼淡海輕軌進入試車階段，預計可在今年底通車試營運，今（20）日三鶯線也公布列車外觀設計，並宣布該線預計可在112年完工通車。

新北市捷運工程局今日舉行捷運三鶯線外觀塗裝票選結果，歷經13天投票日，最後由「萬里藍天，優遊峽谷」勝出，車輛主色調為淡藍色，加上長波浪線條，象徵大自然能量。

捷運三鶯線為無人駕駛系統，全車長度35公尺，共50個座位，每列車可乘載330人，總共有29部列車，規劃車次班距為尖峰時間每4分鐘一班，全線設有12個站點，路線將與現有的捷運板南線頂埔站相連，沿途經過鴻海科技園區、清水祖師廟、三峽老街、三鶯藝術村、國立臺北大學、鶯歌陶瓷博物館、鶯歌老街等，串聯新北知名觀光景點和產業園區重鎮，目前整體工程完工近2成。

新北捷運三鶯線列車設計曝光（圖／翻攝自新北市捷運工程局）

民國112年完工 市郊通勤新選擇

三鶯線完工後將替三鶯地區居民增加通勤新選項，尤其對近年被封為「首購天堂」的北大特區，更是增添一大亮點，因當地早在捷運動工前，靠著清幽的環境，深受婆婆媽媽們的青睞。

一名媽媽就在PTT上表示，在北大住了5年，認為贏過其他地區的「環境」是「生活品質」，學區方面，從幼稚園到國中都不必煩惱，學校能從舊市區選到北大，市鎮規劃上，人行道充足、公園多，不怕被車撞，適合養小孩，除了外食選擇少之外，北大的房價對小資族來說，CP值很高了，可說是「窮人的大安區」。

根據新北市民政局統計，三峽人口自2013年起到2017年間，成長6.4%，近5年戶籍數也增加逾一成，永慶房產集團業管部資深經理謝志傑表示，以台北大學為中心的三峽北大特區為例，台北大學特定區設立後，逐漸發展成新興社區，吸引大量外來人口，區域目前新成單價落在26萬左右，僅北市房價的一半，環境受退休族及首購族青睞，雖目前交通通勤時間較長，但待未來捷運三鶯線通車後，房市多有支撐力道。