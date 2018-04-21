多架B2盤旋美中部城市上空，網上猜測不斷，美國空軍說…北京新浪網 (2018-04-21 12:01)
原標題：多架B2盤旋美中部城市上空，網上猜測不斷，美國空軍說…
網友拍到的B-2隱身戰略轟炸機
【環球網報導？記者 張驁】美國《防務新聞》4月21日報導稱，當地時間周四(19日)晚，美國中部城市明尼阿波利斯上空出現多架美國空軍B-2隱身轟炸機盤旋，引發美國社交媒體大量討論。
人們在臉譜網站上發佈了各種照片，不僅有B-2隱身轟炸機，還有KC-10加油機。其中，有網友發佈的照片顯示，空中出現了多條尾跡雲。據稱這些尾跡云為美國空軍「海王星獵鷹」演習時，10架B-2轟炸機和12架KC-10加油機留下的。推特上的航空迷們開始討論到底是什麼原因促使近一半的美國空軍最先進轟炸機在這個美國中部城市聚集。
《防務新聞》問道：「是軍演還是有災難性事情要發生？這些B-2隱身轟炸機是否準備對敘利亞進一步發起打擊？他們是否會對伊朗發出信號？還是即將要進行核打擊？」
報導稱，直到周五(20日)下午，美國空軍才最終給出答覆。
「我們的轟炸機例行參與計劃內的空中訓練演習，以加強協作能力。」美國空軍全球打擊司令部女發言人卡拉·潘普在聲明中寫道。
內利斯空軍基地發言人克里斯蒂娜·蘇卡奇透露了更多信息：「海王星獵鷹聯合空中協作演習目的在於在真實的訓練環境中維持準備狀態並評估使用能力。這次演習從4月16日一直持續到5月5日，包含了美國不同領域的工作人員。」
不過，美國空軍官員拒絕透露到底有多少轟炸機參與演習、是否有加油機參與，以及為何在明尼阿波利斯上空飛行。
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