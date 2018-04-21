原標題：法國導演蒂迪姆：阿Ｑ的悲劇具有全球性



新華社北京４月２１日電（記者白瀛）法國導演米歇爾·蒂迪姆日前在京接受採訪時說，魯迅的《阿Ｑ正傳》就像莎士比亞或古希臘劇作家們撰寫的故事一樣，和具體的歷史背景、時間的長短無關，而是一篇深層次探討人性的小說，「阿Ｑ也是一個具有全球典型性的悲劇人物。」

「就像卓別林曾扮演的流浪漢一樣，阿Ｑ是一個有著喜劇外殼的悲劇人物。」蒂迪姆說，他執導的《阿Ｑ》就是從一個法國人的視角，來呈現經典的形象。

蒂迪姆上世紀８０年代末走上戲劇導演之路，因其對劇本戲劇性的深入開掘、敏銳的社會介入視角、不拘一格的風格和多元舞台語彙的流暢運用，成為歐美各戲劇節和國立劇院的常客，曾四次受邀阿維尼翁戲劇節ＩＮ單元，２０１０年起擔任法國南錫洛林國家戲劇中心掌門人。

蒂迪姆介紹，《阿Ｑ》的排演採用了「編創」模式：直接使用魯迅的小說，在排練中不將劇本固定下來，而是由導演把握主題和藝術方向，與演員一起創作。此外劇組由中法藝術家聯合組成，除導演外，舞美設計和音樂設計由法國人操刀，視頻設計與燈光設計、化妝、服裝則由中方完成。

該劇將於５月２日起在北京、上海、南京巡演。