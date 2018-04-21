▲《我的老公愛男人》預告。（圖／GagaOOLala，2018.04.21）

菲律賓第一齣同志連續劇《我的老公愛男人》（My Husband’s Lover），近日在知名娛樂雜誌Watch and Listen的「史上最佳100個電視節目」票選中，擊敗經典影集《六人行》奪得第一名。該劇由菲律賓兩大戲劇男神主演，首集新郎就在自己婚禮現場，上演壁咚偷吃男人的戲碼，大搞婚外情。

《我的老公愛男人》飾演男主角之一的湯姆羅德里格茲(Tom Rodriguez)，酷似年輕版湯姆克魯斯，有「菲律賓阿湯哥」之稱。劇中他飾演搞大大學女友肚子的文森，必須奉子成婚外，還得面臨母親和老婆之間的婆媳問題。然而他其實是躲在深櫃中的同志，身為家族中唯一能夠傳宗接代的獨子，卻背著新婚老婆暗中與重逢的初戀男友偷來暗去，在自己婚禮上與小三激情，完全把自己的新郎身分拋諸腦後。

另一位男主角丹尼斯特里洛(Dennis Trillo)，在劇中飾演婚外情對象艾瑞克，對自己深愛的男人用情至深、義無反顧，甚至大膽跑到男友婚禮，企圖阻止男友成婚並挽回他的心，甚至傳出他本人在現實中，其實就是深櫃同志。

《我的老公愛男人》在菲律賓播出時，受到當地天主教主教的強力抨擊，對其中的同志情節嗤之以鼻，並被列為連續劇少見的「嚴格保護級」，但本劇仍廣獲觀眾歡迎和許多大獎肯定，包括入圍國際艾美獎最佳連續劇的至高榮譽。