芝加哥白襪後援投手Danny Farquhar，在今天對上太空人的比賽中昏倒，緊急被球隊送往醫院，雖然已經恢復意識，不過球團預計仍會安排進一步的檢查。

Farquhar今天在第6局1人出局後登板，他被George Springer擊出場地規則二壘安打，又被Carlos Correa轟出2分砲，失2分皆為自責分，不過他完成這局投球後，下一局卻突然昏倒。

球場醫療人員已經先緊急對Farquhar進行治療，好消息是，他在從球場被送往醫院時已經恢復意識，不過球團仍預計讓他接受進進一步的治療和檢查。

這場比賽太空人全場壓著白襪打，Springer 2支安打都是二壘安打，貢獻4分打點，Correa則是5打數3支安打，演出猛打賞，打回3分打點，且先發投手Justin Verlander投6局無失分，接替上場的投手合力封鎖白襪打線，最終以太空人10:0擊敗白襪。