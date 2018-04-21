NBA／牆哥合體比爾轟56分止2連敗 巫師1:2暴龍NOWnews今日新聞 (2018-04-21 12:10)
季後賽首輪第三戰，今(21)日巫師終於在回到主場後止住2連敗，巫師一哥John Wall和Bradley Beal雙後衛合繳56分，全隊命中率更突破五成，最終以122:103力挫暴龍，系列賽巫師以1:2落後。
根據美媒《ESPN》統計，只要巫師雙後衛Wall和Beal兩人都攻下至少25分，6戰全勝，而今天也不例外，此役上半場兩人分別拿下19、20分相當有機會延續連勝，尤其是Wall在第二節尾聲連拿6分，幫助巫師守住8分領先。
易籃再戰，巫師延續好手感打出一波16:2的攻勢，一度領先22分，雖第三節最後暴龍接連投進2顆三分球拉近差距，加上末節一開賽攻下一波5:11，但巫師趕緊找回比賽節奏，最終仍以19分之差獲勝。
巫師雙後衛Wall和Beal同樣攻下28分，前者外帶6籃板14助攻，後者添4籃板4助攻，先發中鋒Marcin Gortat挹注16分，替補出賽的Mike Scott和Kelly Oubre Jr.合繳24分。
暴龍雙槍以一哥DeMar DeRozan拿下23分3籃板4助攻為最佳，Kyle Lowry貢獻19分4籃板8助攻，中鋒Jonas Valanciunas進帳14分，OG Anunoby得12分，全隊4人得分上雙，命中率45.1%遜於巫師的55.3%。
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