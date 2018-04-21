加拿大議員再次呼籲政府設立南京大屠殺國家紀念日北京新浪網 (2018-04-21 11:46)
原標題：加拿大議員再次呼籲政府設立南京大屠殺國家紀念日
新華社溫哥華４月２０日電（記者李保東）加拿大聯邦議員關慧貞日前在加拿大國會再次呼籲加聯邦政府把每年１２月１３日定為南京大屠殺國家紀念日。
關慧貞在接受新華社記者採訪時說，她呼籲聯邦政府設立南京大屠殺紀念日是跨越政黨政治的人道主義舉措，「這事關加拿大政府確認南京大屠殺暴行的歷史。從歷史中學習，除了紀念死難者和倖存者，還要確保暴行不會再發生」。
１９日，關慧貞在加拿大國會發表長達５分鐘的聲明，再次闡述在加拿大設立南京大屠殺紀念日的歷史意義。她說：「這件事關乎一宗深遠地影響很多人、包括一些加拿大人的慘案。」
去年１１月３０日，關慧貞曾在加拿大國會發表聲明，陳述二戰期間日本軍隊製造的南京大屠殺和強征「慰安婦」等暴行，並向聯邦政府提出設立全國性紀念日的提議。
去年１０月，加拿大安大略省議會投票通過了有關設立南京大屠殺紀念日的動議。
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