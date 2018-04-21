內塔尼亞胡稱以軍準備應對伊朗任何行動北京新浪網 (2018-04-21 11:52)
原標題：內塔尼亞胡稱以軍準備應對伊朗任何行動
新華社耶路撒冷４月２０日電（記者陳文仙 杜震）以色列總理內塔尼亞胡２０日稱，以軍做好應對伊朗任何行動的準備，任何傷害以色列人民的企圖都將付出代價。
內塔尼亞胡當天在特拉維夫參加紀念以色列建國７０周年特別內閣會議時說，以色列軍隊能夠反擊任何傷害以色列的企圖。
當天，以色列國防部長利伯曼在視察與加沙地帶接壤的邊境時也表示，無論是以色列軍隊還是人民，都已經對「伊朗的威脅」做好了充分的應對準備。
近來伊朗和以色列關係緊張。內塔尼亞胡多次重申，以色列不能容忍伊朗謀求在敘利亞的軍事存在。
４月９日，４名伊朗軍事人員在敘利亞一處空軍基地遭空襲事件中身亡。敘利亞、伊朗和俄羅斯都指認以色列發動導彈襲擊，以色列方面未予以回應。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
吹風機 HP8101．saeco 吹風機．3段 吹風機．飛利浦 護髮吹風機 HP8280．吹風機 4935．hp8233 吹風機．吹風機 TS-601．吹風機 硬殼．fd-5 吹風機．吹風機 HD．國際吹風機．NA30 吹風機．低電磁波 吹風機．兒童 吹風機．吹風機 省電．吹風機 1500w．teco 吹風機．飛利浦 吹風機 hp4988．吹風機 110V．國際牌 EH-NA30 吹風機．吹風機 1400w．8233 吹風機．n w 吹風機．安寶 吹風機．夏普 吹風機．飛利浦 吹風機 HP8232．Ambi 吹風機．吹風機 S．小澤 吹風機．國際牌 吹風機 EH-NA95
- HAPPYHOME 泰豐6尺樟木色電視櫃UZ6-207-3
- BenQ GC2870H 28型VA 8Bit低藍光不閃屏液晶螢幕
- 【H&D】DIGNITAS狄尼塔斯3.5尺房間組(3件式/2色可選)
- 【MY傢俬】北歐趣現代設計多機能收納7尺衣櫃
- 好禮五選一★【Panasonic國際】7-8坪變頻冷專分離式冷氣CU-L
- ETBOITE 箱子 BLUE WAY 經典低腰彈力窄直筒-黑
- 【文創集】夏比堤 5尺柚木紋餐櫃/收納櫃(下座)
- 【電子票券】台中裕元花園酒店1泊2食雙人雅緻客房住宿1間(
- 【JELY】銀河星鑽0.30克拉H&A八心八箭美鑽戒指
- EASTPAK-CHIZZO後背包-ChargedStripePink
女摸男學生GG、男揉她胸 專家：應落實身體自主權教育【Kairos 風向新聞】
「任性兩姐妹」用大韓航空走私【北京新浪網】
經濟危機后，俄羅斯人選擇慢生活【北京新浪網】
向著網路強國闊步前行【北京新浪網】
美國人終於想到：中國會不會封殺蘋果？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》