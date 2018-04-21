原標題：內塔尼亞胡稱以軍準備應對伊朗任何行動



新華社耶路撒冷４月２０日電（記者陳文仙 杜震）以色列總理內塔尼亞胡２０日稱，以軍做好應對伊朗任何行動的準備，任何傷害以色列人民的企圖都將付出代價。

內塔尼亞胡當天在特拉維夫參加紀念以色列建國７０周年特別內閣會議時說，以色列軍隊能夠反擊任何傷害以色列的企圖。

當天，以色列國防部長利伯曼在視察與加沙地帶接壤的邊境時也表示，無論是以色列軍隊還是人民，都已經對「伊朗的威脅」做好了充分的應對準備。

近來伊朗和以色列關係緊張。內塔尼亞胡多次重申，以色列不能容忍伊朗謀求在敘利亞的軍事存在。

４月９日，４名伊朗軍事人員在敘利亞一處空軍基地遭空襲事件中身亡。敘利亞、伊朗和俄羅斯都指認以色列發動導彈襲擊，以色列方面未予以回應。