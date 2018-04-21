▲韓藝瑟手術傷口遭醫生亂縫。（圖／韓藝瑟, 2018.4.21）

南韓人氣演員韓藝瑟今（21）日鬧上社會版面，全因她昨在IG上傳手術傷口照，醫師縫合技術相當差，明顯看得出是「亂縫」，嚴重影響她心情，難過痛喊：「我的心每天都在崩壞！」

韓藝瑟在IG透露遭遇到醫療事故，剛做完脂肪瘤手術兩周，但醫生卻把她的傷口「亂縫」，壞技術讓她心情低落，寫道：「醫院沒有給我任何補償，我每天都在接受治療，心情每天都在崩壞，但說實話，我不覺得補償我，我會好起來！」她一段話瞬間引起騷動，更登上社會版面。

▲韓藝瑟IG表達不滿。（圖／韓藝瑟, 2018.4.21）

藉由韓藝瑟的醫療事件，不少人表示，醫療疏失真的會毀掉一個人的一生，而韓國社會評論家也說，外貌是女演員的重要財富，這次的醫療事故給韓藝瑟帶來極大的致命傷，甚至面臨半退休的危機。

韓藝瑟曾是YG娛樂王牌音樂製作人Teddy的女友，演過《Madame Antoine》、《20世紀少男少女》等劇名氣大漲，她出眾的外貌，也曾受邀不少國外的時尚秀。